Ausblick: Itron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Itron wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Itron 1,47 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Itron 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 566,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Itron 606,8 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,99 USD je Aktie, gegenüber 6,50 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 2,39 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at