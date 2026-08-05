Ausblick: ITT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ITT wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ITT noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll ITT nach den Prognosen von 13 Analysten 1,39 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 972,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,11 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 5,41 Milliarden USD, gegenüber 3,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at