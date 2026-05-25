Ausblick: Ituran Location and Control präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ituran Location and Control gibt am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,795 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 95,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 86,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD, gegenüber 2,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 392,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 359,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at