Ausblick: Ituran Location and Control stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ituran Location and Control lädt am 05.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,752 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ituran Location and Control soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 2,70 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 358,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 336,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at