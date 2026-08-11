Ituran Location and Control LtdSHS Aktie

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WKN: 925333 / ISIN: IL0010818685

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ituran Location and Control zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ituran Location and Control wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,870 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ituran Location and Control 0,670 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 99,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, gegenüber 2,92 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 409,3 Millionen USD im Vergleich zu 359,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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