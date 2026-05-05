Ausblick: Ivanhoe Mines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ivanhoe Mines gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD gegenüber 0,140 CAD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 186,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 110,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,265 USD aus. Im Vorjahr waren 0,270 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 828,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 617,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at