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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Iveco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iveco stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 7,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Iveco für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,35 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,76 Milliarden EUR, gegenüber 13,43 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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