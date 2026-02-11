Ausblick: Iveco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iveco wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,635 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Iveco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 EUR in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,99 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,56 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,31 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 13,93 Milliarden EUR, gegenüber 15,29 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at