Iveco Aktie
WKN DE: A3DBBA / ISIN: NL0015000LU4
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Iveco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Iveco gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,050 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,390 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,79 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,78 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 EUR im Vergleich zu 1,08 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 14,64 Milliarden EUR, gegenüber 13,43 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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