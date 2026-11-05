Iyogin Holdings Aktie
WKN DE: A3DW2L / ISIN: JP3149700001
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Iyogin stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Iyogin veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 93,54 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Iyogin noch 42,49 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Iyogin in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 34,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 51,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 316,49 JPY aus. Im Vorjahr waren 253,96 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 145,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 231,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iyogin Holdings, Inc.
|
05.11.26
|Ausblick: Iyogin stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Iyogin legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Iyogin legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Iyogin Holdings, Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Iyogin Holdings, Inc.
|2 921,50
|-9,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.