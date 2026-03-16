IZEA Worldwide Aktie
WKN DE: A3EHQ7 / ISIN: US46604H2040
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: IZEA Worldwide informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IZEA Worldwide stellt am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 88,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 38,64 Prozent auf 6,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,100 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 31,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 35,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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