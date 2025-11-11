IZEA Worldwide Aktie
WKN DE: A3EHQ7 / ISIN: US46604H2040
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: IZEA Worldwide stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IZEA Worldwide lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IZEA Worldwide die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,100 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IZEA Worldwide ein EPS von -0,520 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 13,25 Prozent auf 10,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte IZEA Worldwide noch 8,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD, gegenüber -1,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 39,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
