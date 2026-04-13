Ausblick: J FRONT RETAILING legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

J FRONT RETAILING wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 9,76 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 42,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 17,10 JPY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll J FRONT RETAILING in dem im Februar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 123,69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 125,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 112,84 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 160,35 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 451,12 Milliarden JPY, gegenüber 441,88 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at