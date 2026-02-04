J Kumar Infraprojects Aktie
Ausblick: J Kumar Infraprojects zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
J Kumar Infraprojects lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 15,10 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,21 INR erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,87 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,70 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 57,03 INR im Vergleich zu 51,70 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 62,24 Milliarden INR, gegenüber 56,93 Milliarden INR im vorigen Jahr.
