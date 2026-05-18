Ausblick: J Kumar Infraprojects zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

J Kumar Infraprojects veröffentlicht am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 15,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte J Kumar Infraprojects ein EPS von 15,09 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,13 Prozent auf 15,82 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 54,33 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 51,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 57,08 Milliarden INR, gegenüber 56,93 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at