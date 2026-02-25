Ausblick: J M Smucker präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

J M Smucker wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll J M Smucker im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,32 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,26 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,99 USD, gegenüber -11,570 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 9,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,73 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at