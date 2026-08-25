Ausblick: J M Smucker präsentiert Quartalsergebnisse

J M Smucker wird am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,13 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,07 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,300 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 8,78 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at