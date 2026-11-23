J M Smucker wird am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,56 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,27 Prozent erhöht. Damals waren 2,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,33 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,85 USD im Vergleich zu -1,300 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 8,96 Milliarden USD, gegenüber 9,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net