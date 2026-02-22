Ausblick: J2 Global gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

J2 Global präsentiert in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass J2 Global im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,43 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,94 Prozent auf 416,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 412,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,85 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,40 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at