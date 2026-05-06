J2 Global Aktie

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WKN DE: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: J2 Global informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

J2 Global wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,769 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 19,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 264,3 Millionen USD gegenüber 328,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,34 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,15 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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