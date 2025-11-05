J2 Global Aktie
WKN DE: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: J2 Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
J2 Global wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,110 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 366,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte J2 Global einen Umsatz von 353,6 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J2 Global Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: J2 Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: J2 Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: J2 Global zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: J2 Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu J2 Global Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|J2 Global Inc
|28,20
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.