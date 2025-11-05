Ausblick: J2 Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

J2 Global wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,110 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 366,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte J2 Global einen Umsatz von 353,6 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at