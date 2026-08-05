J2 Global Aktie

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WKN DE: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: J2 Global vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

J2 Global wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,807 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte J2 Global 0,620 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,77 Prozent auf 286,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte J2 Global noch 352,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,07 USD, gegenüber 1,15 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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