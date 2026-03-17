Ausblick: Jabil Circuit legt Quartalsergebnis vor

Jabil Circuit äußert sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,78 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 15,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,63 USD im Vergleich zu 5,92 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 32,55 Milliarden USD, gegenüber 29,80 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at