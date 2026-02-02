Ausblick: Jack Henry Associates legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jack Henry Associates wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jack Henry Associates noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jack Henry Associates in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 609,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 573,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD im Vergleich zu 6,24 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden USD, gegenüber 2,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

