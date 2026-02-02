Jack Henry & Associates Aktie

Jack Henry & Associates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888286 / ISIN: US4262811015

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jack Henry Associates legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jack Henry Associates wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jack Henry Associates noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jack Henry Associates in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 609,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 573,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD im Vergleich zu 6,24 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden USD, gegenüber 2,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)

Analysen zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Jack Henry & Associates Inc. (JHA) 147,85 -1,92% Jack Henry & Associates Inc. (JHA)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

