Ausblick: Jack Henry Associates stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jack Henry Associates wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten schätzen, dass Jack Henry Associates für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Jack Henry Associates 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 618,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jack Henry Associates 585,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at