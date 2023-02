Ausblick: Jackson Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jackson Financial wird am 28.02.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 5,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,48 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,17 Prozent auf 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Jackson Financial noch 1,62 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,49 USD je Aktie, gegenüber 25,38 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,42 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 8,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at