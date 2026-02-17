Ausblick: Jackson Financial legt Quartalsergebnis vor

Jackson Financial lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,45 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,92 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 753,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,96 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,74 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 7,34 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at