Jackson Financial Aktie
WKN DE: A3CY1L / ISIN: US46817M1071
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Jackson Financial legt Quartalsergebnis vor
Jackson Financial lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,45 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,92 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 753,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,96 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,74 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 7,34 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,27 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jackson Financial
|
07:01
|Ausblick: Jackson Financial legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Jackson Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Jackson Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.11.25
|Michael Jackson estate paid $2.5mn in bid to settle sexual abuse claims (Financial Times)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Jackson Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.08.25
|Powell’s risk-averse stance at Jackson Hole missed an opportunity (Financial Times)
|
22.08.25
|FirstFT: Powell’s moment at Jackson Hole (Financial Times)
|
22.08.25
|FirstFT: Powell’s moment at Jackson Hole (Financial Times)
Analysen zu Jackson Financial
Aktien in diesem Artikel
|Jackson Financial
|96,52
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.