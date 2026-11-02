Ausblick: Jackson Financial legt Quartalsergebnis vor

Jackson Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,24 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jackson Financial noch 0,920 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 45,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,07 Milliarden USD gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,10 USD im Vergleich zu -0,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 8,04 Milliarden USD, gegenüber 6,68 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net