Jackson Financial Aktie

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WKN DE: A3CY1L / ISIN: US46817M1071

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Jackson Financial legt Quartalsergebnis vor

Jackson Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,24 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jackson Financial noch 0,920 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 45,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,07 Milliarden USD gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,10 USD im Vergleich zu -0,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 8,04 Milliarden USD, gegenüber 6,68 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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