Ausblick: Jackson Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jackson Financial gibt am 09.08.2022 die Zahlen für das am 30.06.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahresquartal waren 6,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,57 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 577,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jackson Financial einen Umsatz von 231,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 25,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at