Jackson Financial Aktie

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WKN DE: A3CY1L / ISIN: US46817M1071

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Jackson Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jackson Financial wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Jackson Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,96 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,94 Milliarden USD aus – eine Minderung von 48,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jackson Financial einen Umsatz von 3,75 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,60 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,70 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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