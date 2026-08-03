Ausblick: Jackson Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jackson Financial lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,72 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 144,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,34 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 505,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von -471,0 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,91 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,66 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 7,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at