Jacobs Solutions Aktie
WKN DE: A3DTNN / ISIN: US46982L1089
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Jacobs Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jacobs Solutions wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Jacobs Solutions 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,28 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 21,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jacobs Solutions 2,91 Milliarden USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,12 USD, gegenüber 2,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 9,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,02 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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