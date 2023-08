Ausblick: Jaguar Health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jaguar Health präsentiert in der am 14.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -1,530 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -9,000 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 21,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -5,830 USD, während im vorherigen Jahr noch -36,180 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at