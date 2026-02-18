Jakks Pacific Aktie

Jakks Pacific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P89S / ISIN: US47012E4035

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jakks Pacific gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jakks Pacific öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,015 USD gegenüber -0,830 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 117,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 130,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD im Vergleich zu 3,14 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 560,9 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 691,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

