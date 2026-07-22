Ausblick: Jakks Pacific präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jakks Pacific wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,055 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent auf 123,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 597,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 570,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at