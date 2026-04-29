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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Jakks Pacific veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jakks Pacific präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,435 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,34 Prozent auf 103,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Jakks Pacific noch 113,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 612,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 570,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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