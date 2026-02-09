James Hardie Industries Aktie

James Hardie Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 806951 / ISIN: AU000000JHX1

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: James Hardie Industries legt Quartalsergebnis vor

James Hardie Industries präsentiert in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte James Hardie Industries ein EPS von 0,510 AUD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 15 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,21 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,46 Milliarden AUD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,50 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 4,81 Milliarden USD, gegenüber 5,95 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu James Hardie Industries PLC

Analysen zu James Hardie Industries PLC

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

James Hardie Industries PLC 19,20 -1,54% James Hardie Industries PLC

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

