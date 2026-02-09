James Hardie Industries Aktie
WKN: 806951 / ISIN: AU000000JHX1
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: James Hardie Industries legt Quartalsergebnis vor
James Hardie Industries präsentiert in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte James Hardie Industries ein EPS von 0,510 AUD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 15 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,21 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,46 Milliarden AUD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,50 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 4,81 Milliarden USD, gegenüber 5,95 Milliarden AUD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu James Hardie Industries PLC
