James Hardie Industries Aktie

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WKN DE: A41CN7 / ISIN: IE000R94NGM2

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: James Hardie Industries präsentiert Quartalsergebnisse

James Hardie Industries wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,382 USD je Aktie gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

James Hardie Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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