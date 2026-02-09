James Hardie Industries Aktie

James Hardie Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CN7 / ISIN: IE000R94NGM2

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: James Hardie Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

James Hardie Industries lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,230 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 953,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei James Hardie Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,21 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,980 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,80 Milliarden USD, gegenüber 3,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

