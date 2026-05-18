James Hardie Industries Aktie

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WKN DE: A41CN7 / ISIN: IE000R94NGM2

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18.05.2026 07:01:06

Ausblick: James Hardie Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

James Hardie Industries wird am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,301 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll James Hardie Industries nach den Prognosen von 14 Analysten 1,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 45,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 971,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,980 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 4,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,88 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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