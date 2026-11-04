Ausblick: James Hardie Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

James Hardie Industries wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,382 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte James Hardie Industries -0,150 AUD je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD für James Hardie Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,98 Milliarden AUD erzielt wurde.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,29 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,290 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,37 Milliarden USD, gegenüber 7,32 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net