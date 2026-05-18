Ausblick: James Hardie Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

James Hardie Industries wird am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass James Hardie Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,301 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 AUD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 15 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,41 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,55 Milliarden AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 1,50 AUD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 4,84 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,95 Milliarden AUD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at