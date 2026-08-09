James River Group Holdings Aktie
WKN DE: A41S7C / ISIN: US46990A1025
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: James River Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
James River Group wird sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,243 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte James River Group ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll James River Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 135,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 174,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,833 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 541,2 Millionen USD, gegenüber 687,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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