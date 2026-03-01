James River Group Holdings Aktie
WKN DE: A41S7C / ISIN: US46990A1025
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: James River Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
James River Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,434 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte James River Group noch -2,280 USD je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 153,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 606,6 Millionen USD, gegenüber 707,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
|
07:01
|Ausblick: James River Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: James River Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
