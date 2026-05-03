James River Group Holdings Aktie
WKN DE: A41S7C / ISIN: US46990A1025
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: James River Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
James River Group stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 155,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 615,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 687,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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