Ausblick: Jamieson Wellness gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jamieson Wellness stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,412 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 12,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 223,1 Millionen CAD gegenüber 199,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 1,49 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 919,0 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 822,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at