Jamieson Wellness Aktie

WKN DE: A2DUKS / ISIN: CA4707481046

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jamieson Wellness öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jamieson Wellness wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,913 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jamieson Wellness noch 0,860 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 12,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 275,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 244,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,86 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,23 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 821,2 Millionen CAD, gegenüber 733,8 Millionen CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

