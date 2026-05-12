Ausblick: Janover gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Janover wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,245 USD. Dies würde einen Verlust von 206,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Janover -0,080 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Janover im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1106,90 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,030 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 14,8 Millionen USD, gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at