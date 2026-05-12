Janover Aktie

Janover für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40X9V / ISIN: US47100L3015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Janover gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Janover wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,245 USD. Dies würde einen Verlust von 206,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Janover -0,080 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Janover im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1106,90 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,030 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 14,8 Millionen USD, gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Janover Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Janover Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Janover Inc Registered Shs 4,65 -3,13% Janover Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es zum Start nach oben. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen