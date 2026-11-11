Janover Aktie
WKN DE: A40X9V / ISIN: US47100L3015
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Janover zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Janover wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Janover für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Janover einen Umsatz von 4,6 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,000 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 16,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Janover Inc Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Janover zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Janover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Janover mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Janover gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Janover Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Janover Inc Registered Shs
|3,24
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.