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WKN DE: A40X9V / ISIN: US47100L3015

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Janover zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Janover wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Janover für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Janover einen Umsatz von 4,6 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,000 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 16,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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