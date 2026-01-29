Janus Henderson Group Aktie

Janus Henderson Group

WKN DE: A2DQUG / ISIN: JE00BYPZJM29

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Janus Henderson Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Janus Henderson Group gibt am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 700,9 Millionen USD gegenüber 716,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,15 Prozent.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,59 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

