Janus Henderson Group Aktie
WKN DE: A2DQUG / ISIN: JE00BYPZJM29
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Janus Henderson Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Janus Henderson Group gibt am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 700,9 Millionen USD gegenüber 716,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,15 Prozent.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,59 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Aktien in diesem Artikel
|Janus Henderson Group PLC Registered Shs
|47,93
|-0,25%